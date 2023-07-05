Bursa Büyükşehir Belediyesi Haybulanslarla Sokak Hayvanlarına Müdahale Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için Haybulans adı verilen tam teşekküllü 3 aracı hizmete sundu. Haybulanslar 4 ayda toplam 900 sokak hayvanına müdahale edip tedavi merkezine getirdi. Ayrıca, ekipler sokak hayvanlarını da besliyor ve kısırlaştırma çalışmaları yapıyor.

BURSA Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için, geçen mart ayında, 'Haybulans' adı verilen tam teşekküllü 3 aracı, hizmete sundu. Haybulanslar 4 ayda, toplam 900 sokak hayvanına olay yerinde müdahale edip, tedavi merkezine getirdi.

Hayvanseverlerin, yaralı hayvanlara müdahale ve nakli konusundaki sıkıntıları dile getirmelerinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, yaralı hayvanlara olay yerinde müdahale edip, sağlıklı şekilde tedavi merkezine nakli için, 'Haybulans' adı verilen birim kurdu. Birimdeki 9 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri ve 12 teknik personel, yaralı ve hasta hayvanlara müdahalede kullanılacak tüm malzemelerin bulunduğu 'Haybulans' isimli 3 araçla Bursa merkez ve ilçelerinde görev yapıyor. Ekipler, 02247161166 numaralı telefona yapılan tüm ihbarlara gidip, yaralı hayvanlara ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra, tedavileri için kliniğe getiriyor.