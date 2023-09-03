Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Oğlu Evlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın oğlu Safa Hilmi Aktaş, Bedriye Taç ile evlendi. Nikah törenine birçok siyasetçi ve davetli katıldı.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oğlu Safa Hilmi Aktaş'ı, Bedriye Taç ile evlendirdi, Alinur Aktaş'ın kendisinin kıydığı nikah törenine, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yüksek mimar oğlu Safa Hilmi Aktaş (28) ile avukat Bedriye Taç'ın (28) Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki (GUHEM) düğün töreni, Bursa siyaseti ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Nikah törenine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili olan Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, eski Başbakan Yardımcılarından Hakan Çavuşoğlu, Sebahattin Öztürk, Cavit Çağlar'ın da aralarında bulunduğu siyasetçiler ile çok sayıda davetli kaltıldı.

Alinur Aktaş'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin kıydığı nikah töreninde, Safa Hilmi Aktaş ile Bediye Taç Aktaş'a evlilik cüzdanını, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç teslim etti.