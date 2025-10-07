Bursa baraj doluluk oranı kaç oldu 7 Ekim Salı?

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, barajlardaki su seviyesini endişeyle takip ediyor. Uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle Doğancı ve Nilüfer Barajları'ndaki su oranı kritik eşiğin altına indi. Bu durumun ardından kentte 12 saatlik planlı su kesintileri uygulanmaya başlandı. Şehir genelinde beklenen yağışların, su seviyesini ne kadar artıracağı ise henüz kesinlik kazanmadı. İşte Bursa baraj doluluk oranlarına dair en son bilgiler...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARINDA KRİTİK SEVİYE!

21 Eylül'de yüzde 5,08 olan Doğancı ve Nilüfer barajlarının ortalama doluluk oranı, 7 Ekim itibarıyla yalnızca yüzde 0,58'e kadar düştü. Barajlardaki suyun neredeyse tamamen tükenmesi nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yarım gün süreyle su verilmeye başlandı.

Bursa'da su krizi tehlikeli bir boyuta ulaştı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı kritik seviyeye inerken, 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın tamamen kuruduğu bildirildi.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 525 BİN METREKÜPÜ BULUYOR

Kent genelinde günlük ortalama 525 bin metreküp su tüketiliyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ), su seviyesindeki düşüş nedeniyle bir haftadır 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor.

Yetkililer, bu kesintilerin suyun dengeli dağıtılmasını sağlamak amacıyla alınan geçici bir tedbir olduğunu belirterek, vatandaşlara su tasarrufu konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için gereksiz su kullanımından kaçınılması gerektiği vurgulandı.