Bursa-Ankara Yolu'nda 6 kişilik aile motosiklete binince gözlerine inanamadılar
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Bursa-Ankara Yolu'nda seyir halindeki motosiklete 6 kişi binen aile, vatandaşların şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.
Bursa- Ankara Yolu'nda motosiklete 6 kişi binen aileyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Olay, geçtiğimiz gün Bursa-Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Bursa-Ankara Yolu'nda seyir halindeki motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Motosiklete bir değil, iki değil tam 6 kişinin bindiğini görenler, o anları anbean cep telefonu kameraları ile kaydetti. Öte yandan canlarını hiçe sayan aile, vatandaşların kornalı ikazına aldırış etmeden tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam