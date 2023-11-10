Bursa-Ankara Yolu'nda 6 kişilik aile motosiklete binince gözlerine inanamadılar

Bursa- Ankara Yolu'nda motosiklete 6 kişi binen aileyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa-Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Bursa-Ankara Yolu'nda seyir halindeki motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Motosiklete bir değil, iki değil tam 6 kişinin bindiğini görenler, o anları anbean cep telefonu kameraları ile kaydetti. Öte yandan canlarını hiçe sayan aile, vatandaşların kornalı ikazına aldırış etmeden tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. - BURSA