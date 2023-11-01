Bursa-Ankara Karayolu Kenarında Tankerden Hidrojen Gazı Sızdı

Bursa-Ankara karayolu üzerinde park halinde olan bir tankerden sızan hidrojen gazı, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa- Ankara karayolu kenarında park halinde olan tankerden sızan hidrojen gazı, tüm ekipleri seferber etti.

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında yol kenarında park halinde olan tankerden gaz sızıntısı başladı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, gaz sızıntısı olduğunu görünce AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri müdahale ederek gaz sızıntısını kesti. - BURSA