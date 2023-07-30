Burhaniye Hacıahmet Mahallesinde Hayır Geleneği Devam Ediyor

Burhaniye ilçesinde, Hacıahmet Mahallesinde hayır geleneği devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Samet Budak'ın hayrında da yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Burhaniye'de pilav ve lokma hayırları devam ederken, Hacıahmet Mahallesi de hayırda öncülüğü kimseye kaptırmadı. Mahalledeki Necdet Tosun Parkında Aile Çay Bahçesi işletmecisi Samet Burdak da yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yaptı. Hayra, başka mahallerden de katılanlar olurken, emekli vaiz Ramazan Daş da yemek duası yaptı. Hayra katılanlara teşekkür eden Samet Budak, "Mahallemizde hayır eksik olmuyor. Bu gün de biz pilav verdik. Hayrımız ilgi gördü. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Mahalle Muhtarı Engin Melemen de, "Mahallimizde çok sık hayır yapılmaktadır. Onun için de mahallemizde kimse aç kalmıyor. Biz bu hayır geleneğini yaşatmaya kararlıyız. Samet kardeşime de teşekkür ediyorum" dedi. Hayra başka mahalleden geldiğini anlatan Kenan Çoban ise, " Pilavımızı yedik. Allah, hayırlarını kabul etsin. Bu geleneklerin yaşatılması çok güzel" dedi. - BALIKESİR