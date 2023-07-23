Burhaniye'deki İnekler Sıcaktan Bunalınca Denize Giriyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, çoban Kadir Korkak'ın sürüsündeki sıcaktan bunalan inekler denize girerek serinliyor.

Burhaniye ilçesinde, son günlerde 40 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşları bunaltırken, merada otlayan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Orjan Tatil sitesi yakınında otlayan inekler de aşırı sıcaktan bunalıp, soluğu denizde alıyor. Orjan sahillerinde kardeşinin inek sürüsünü otlatan, 1 çocuk babası çoban Kadir Korkak (52), sıcak havadan hayvanları da etkilediğini söyledi. Sürüsündeki ineklerin günde iki kez denize girdiğini belirten Korkak, "Denize girmeyi alışkanlık haline getirdiler. 20 dakika kadar serinledikten sonra kendiliğinden sudan çıkıyorlar. Serinledikten sonra daha iyi otluyorlar. Denize girmeleri bu nedenle benim içinde iyi oluyor" dedi.(DHA)