Burdur'un Taşkapı köyünde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Taşkapı köyünde çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sınırları içerisinde bulunan Fikret G.'ye ait bağ evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek bütün evi sardı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen yanarak kül oldu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURDUR