Burdur Otogarı'nda Otobüsün Yanan Fren Balataları İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Burdur Otogarı'na giren bir otobüsün arka sol lastiklerinden duman yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangını söndürdü. Otobüs yoluna devam etti.

Burdur'da otogarda park halindeki otobüsün yanan fren balataları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur Otogarı'na giren otobüsün, yolcular indirildikten sonra arka sol lastiklerinden duman yükselmeye başladı. İlk olarak otobüsteki yangın söndürme cihazı ile yapılan müdahalenin ardından görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yanan balataya müdahale ederek söndürdü. Otobüs bir süre sonra yoluna devam etti.