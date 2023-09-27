Burdur-Isparta Karayolunda Kaza: Tıra Arkadan Çarpan Sürücü Yaralandı

Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı: Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURDUR - Burdur- Isparta karayolunda meydana gelen kazada kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan tır sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Burdur Isparta Karayolu Dostluk kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine doğru seyir halinde olan Hakan Küçükaydın idaresindeki 48 H 7887 plakalı tır kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen Mustafa Çomak idaresindeki 07 AYL 390 plakalı tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak arkadan çarpıp bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan Mustafa Çomak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Mustafa Çomak'ı sıkıştığı yerden çıkararak bölgeye gelen ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mustafa Çomak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Çomak'ın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.