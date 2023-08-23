Burdur'dan Antalya'ya getirilen 3 leylek yavrusu doğaya salındı

Burdur'dan Antalya'ya getirilen 3 leylek yavrusu, iki aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Burdur'da annelerinin elektrik akımına kapılıp ölmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen leyleklerin, iki ay boyunca bakımları gerçekleştirildi.

Kuşlar, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de gözetiminde Döşemealtı Kırkgöz Göleti'ne bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekimi Aygül Arsun, 3 leyleğin bakıma muhtaç halde kendilerine getirildiğini belirtti.

Bakımlarını yaptıkları, tedavi ve rehabilite ettikleri kuşların yetişkinliğe eriştiğini anlatan Arsun, "Leyleklerimiz göç edebilecek yetkinliğe kavuştular. Biz de onları, kuşların önemli yaşam alanları arasında yer alan Kırkgöz Göleti'nde doğal ortamlarıyla buluşturduk." ifadesini kullandı.