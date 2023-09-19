Burdur'da yemek yapmak için bahçede yakılan ateşin otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın sonucunda 63 saman balyası ve ev tamamen yandı.

Burdur'da yemek yapmak için yakılan ateş evi yaktı

BURDUR - Burdur'da yemek yapmak için bahçeye yakılan ateşin otları tutuşturması sonucu çıkan yangın eve sıçradı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın 11.45 sıralarında Bağlar Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sadık Yıldırıma ait evde yemek yapmak için bahçeye yakılan ateşin otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler önce saman balyalarına daha sonra da eve sıçradı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 63 saman balyası ve ev tamamen yandı. Yıkılma tehlikesi olan ev iş makinesi tarafından yıkıldı.