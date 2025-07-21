Burdur'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

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78 yaşındaki Hatice Kanrıcı, Burdur'da evinde yalnız yaşarken yakınları tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kanrıcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

BURDUR'da yalnız yaşayan Hatice Kanrıcı (78) yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Hatice Kanrıcı'nın Burdur merkez Cumhuriyet Caddesi'ndeki evine gelen yakınları kapı açılmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan giren sağlık ekipleri Kanrıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hatice Kanrıcı'nın cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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