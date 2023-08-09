Burdur'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan emekli öğretmen Süleyman Yılmaz (87) evinde ölü bulundu. Apartman yöneticisi tarafından fark edilen durum üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Burdur'da yalnız yaşayan emekli öğretmen Süleyman Yılmaz (87) evinde ölü bulundu.

Adli bir olay için Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmana giden polis ekibine, apartman yöneticisi ikinci katta yalnız yaşayan Süleyman Yılmaz'ın daire kapısının açık olduğunu söyledi. Apartman yöneticisi ile içeri giren ekipler Yılmaz'ı oturma odasında hareketsiz halde gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tıp uzmanının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi belediye morguna götürüldü. (DHA)