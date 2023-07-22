Burdur'da ücretsiz otobüs binişi 15 Ekim'e ertelendi

Burdur'da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim'e ertelendi.

Burdur'da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim'e ertelendi.

Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurmuştu. Kooperatif, 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten 1 Ağustos tarihi itibarıyla ücret alınacağı bilgisini paylaşmıştı. Bugün yapılan toplantı sonrasında bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanmak üzere 15 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi. - BURDUR