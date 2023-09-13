Burdur'da trafikte yaya önceliği uygulaması yapıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının azaltılması ve yaya önceliğinin vurgulanması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Kaskınla yol ver hayata' ve 'Kemerinle yol ver hayata' uygulaması gerçekleştirdi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Kaskınla yol ver hayata' ve 'Kemerinle yol ver hayata' uygulaması yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı'nda trafik kazalarının azaltılması hedefi doğrultusunda trafikte yaya önceliğinin vurgulanması yönünde kamuoyunda farkındalığın arttırılması için, otomobil sürücüleri ve motosiklet kullanıcılarına yönelik, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Kaskınla yol ver hayata' ve 'Kemerinle yol ver hayata' uygulaması yaparak emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi konusunda sürücüleri uyararak, bilgilendirici broşürler verdi. Otomobillerde emniyet kemeri kullanmanın yaralanmaları yüzde 40, ölümleri yüzde 60 oranında azalttığı, motosiklet kazalarında ise kask kullanımının yaralanmaları yüzde 45 oranında azalttığı bildirildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Fatih Akyol, Burdur Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri olarak sürücü ve yayalarımıza bilgilendirme faaliyetleri kapsamında emniyet kemeri ve kask takılması ile yaya önceliği konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için çalışma yapıyoruz. 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' diyerek gerek sürücüler, gerek yayaların uymaları gereken kurallar, sürücülerin yaya geçidine geldikleri zaman yavaşlamaları gerektiği, yayaların da yaya geçidini kullanmaları gerektiği konusunda çalışmalar yaparak trafik kazalarını en aza indirme konusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz dedi.