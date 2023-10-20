Burdur'da Trafik Levhası Nedeniyle Yol Kapandı

Burdur'da dorsesi açık kalan kamyonun çarpması sonucu devrilen trafik levhası nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 23.15 sıralarında Burdur Isparta kara yolu Burdur Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan 15 DM 780 plakalı kamyon dorsesi açık bir şekilde ilerlediği esnada karayollarına ait trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhası yola devrildi.

Yola devrilen trafik levhası nedeniyle Isparta – Burdur karayolunun tek şeridi trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafiği alternatif yola yönlendirdi. Olay yerine sevk edilen vinç tarafından trafik levhasının kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Meydana gelen kazada ise yaralanan olmadı. - BURDUR