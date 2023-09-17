Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ve Zumba Etkinliği

Burdur'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

BURDUR - Burdur'da kadınların öncülüğünde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ve zumba etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'de ve dünyada yaklaşık 180 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', Burdur'da da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan kadınlar, süsledikleri bisikletleri ile dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar ve çocuklar, şehir merkezinde bisiklet sürerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Bisiklet turunun ardından meydanda zumba dansı yapan gruba etkinliği takip eden vatandaşlar da katıldı.

Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, "2013'te İzmir'de başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. 11 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen diğer kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak yine gönüllü ve bağımsız kadınlar tarafından yapılıyor. Bu nedenle çok gururluyuz" dedi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü çerçevesinde bisikletin günlük hayatın bir parçası olduğuna da dikkat çektiklerini belirten Tok, "Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin alt yapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir" diye konuştu.

Kadınlar olarak ortak istekleri olduğunu ifade eden Tok, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda özgürce kendilerini ifade edebilme haklarının olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm topluma göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olmalarını ve sorumluluk almalarını istiyoruz. Geçmişte iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz" dedi.

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda zumba dansı ile sona erdi.