Burdur'da şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Fatih Çelik idaresindeki 07 EEJ 88 plakalı otomobil, Denizli- Antalya yolu Söğüt beldesi yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Hüseyin, Nesrin ve Abdullah Revaha Çelik (7) ile Şahinde Aslan (84) Gölhisar ve Çavdır Belediyeleri kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, Çavdır ve Gölhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.