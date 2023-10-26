Haberler ›› Yaşam ›› Burdur'da Polislerden Yaşlı Kadına Bayraklı Sürpriz

Burdur'da Polislerden Yaşlı Kadına Bayraklı Sürpriz

Burdur'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki Nazan Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bayrak talep etti. Polis ekipleri, doğum günü olan Çimen'e pasta ve Türk bayrağıyla sürpriz yaparak isteğini yerine getirdi. Duygulu anlar yaşayan Çimen, bayrağı öperek teslim aldı ve balkonuna astı.