Burdur'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Burdur'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada İsa İ. (51) yönetimindeki 15 ABM 543 plakalı otomobil ile Merve Ş. (31) yönetimindeki 15 ACE 736 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan eşi Mehmet Ş. (37) ve 6 yaşındaki kızları İ.S.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.