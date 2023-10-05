Burdur'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Burdur'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan çıkan ve eve gitmek üzere cadde üzerinde 15 ACG 039 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan lise öğrencisi E.A.O., aynı cadde üzerindeki Ö.K. idaresindeki 32 GE 390 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.A.O. motosikletten düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A.O. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURDUR