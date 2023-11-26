Burdur'da Minibüs Doğalgaz Kutusuna Çarptı

BURDUR'da park halindeyken kontrolden çıkan minibüs bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarparak bağlantı borusunu koparttı. Gaz akımını kesen ekipler tehlikeyi önledikten sonra çalışma başlattı.

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi Ağırbaş sokakta meydana gelen olayda, park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle bir anda geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan minibüs, bir apartmanının girişindeki doğalgaz kutusuna çarparak, bağlantı borusunu koparttı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine doğalgaz firması ekipleri ile polis bölgeye yönlendirildi. Gaz akımını kesen ekipler tehlikeyi önledikten sonra çalışma başlattı.

Ramazan Turan, Çocuklarımı evlerine uğurlarken arabanın kendi kendine geldiğini fark ettim. 'Bu adam deli mi ne yapıyor' diyordum. Baktım arabada kimse yok. Araba kendi kendine gelip park halindeki iki otomobilin arasından geçip doğalgaz borusuna çarptı. Allah bizi korudu dedi. (DHA)