Burdur'da meydana gelen kazada sıkışan TIR şoförü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında kabinde sıkışan bir TIR şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURDUR'da meydana gelen kazada kabinde sıkışan TIR şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Burdur- Ankara karayolunda dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Mustafa Ç. yönetimindeki 07 AYL 390 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan K. yönetimindeki 48 H 7887 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Mustafa Ç. kabinde sıkıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Ç., Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma ile çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Ç., tedaviye alındı. (DHA)