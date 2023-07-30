Burdur'da Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Burdur'da Adliye Caddesi'nde bir binanın duvarında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından haber verilen itfaiye ekipleri, kedinin indirilmesinin ardından ona su içirip doğal ortama bıraktı.
BURDUR'da bir binanın duvarında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Burdur merkez Adliye Caddesi'nde iki binanın birleştiği yerde yaklaşık 6 metrelik yükseklikteki duvarda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yavru kediyi indirmesinin ardından vatandaşlar korkan yavru kediye elleriyle su içirip doğal ortama bıraktı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam