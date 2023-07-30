Burdur'da Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da Adliye Caddesi'nde bir binanın duvarında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından haber verilen itfaiye ekipleri, kedinin indirilmesinin ardından ona su içirip doğal ortama bıraktı.