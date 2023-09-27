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Burdur'da İki Tır Çarpıştı: Bir Sürücü Yaralandı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve sürücülerden biri yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.