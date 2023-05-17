Burdur'da Engelli Gençler Bir Gün Askerlik Yaptı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da, 16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapmasında 12 özel genç, bir günlük temsili askerlik yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

Burdur'da 16 Mayıs Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Burdur'da yaşayan ve bir günlük temsili askerlik yapan 12 özel genç için 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda dün yemin töreni düzenlendi. Törende, temsili askerlik yapan 12 özel genç, Türk bayrağı ve silah tutarak yemin etti. Tören, askerlik görevini tamamlayan özel gençlerin başarı belgesi alması ve geçiş töreninin ardından sona erdi.

"HEYECAN VE COŞKULARINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ"

Yemin töreninde konuşan Zırhlı Birlikler Eğitim Alay Komutanı Kd. Albay Serdar Erkan Ergil, şunları söyledi:

"Askerlik, Türk Milleti'nin özünde ve ruhunda olan, ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden bir asliyettir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gurur ve onurunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. İşte bugün, ayrılmaz bir parçamız olan engelli vatandaşlarımızın kutsal askerlik görevini kısa süreli de olsa yerine getirme mutluluğuna imkan sağlayan temsili askerlik hizmetindeki ant içme törenini gururla izledik. Güçlü bir toplum, her vatandaşa ilgi göstererek, sorunlarının çözümüne yardımcı olunarak ve istekleri imkanlar ölçüsünde karşılanarak yaratılabilir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, daima milletin yanında, onlarla iç içe olmuştur. Bu maksatla engelli vatandaşlarımızın kısa süreli de olsa kışla ortamını yaşamasına ve temsili askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlamıştır. Biz de onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz."