Burdur'da Elektrikli Bisiklet Kazası: İlkokul Öğrencisi Hastanelik Oldu

Burdur'da meydana gelen kazada elektrikli bisikletin çarptığı ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bisiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burdur'da elektrikli bisikletin çarptığı ilkokul öğrencisi E.A. hastanelik oldu.

Burdur merkez Burç Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana gelen kazada T.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet okuldan çıkan Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi E.A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından E.A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Elektrikli bisiklet sürücüsü T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)