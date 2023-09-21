Burdur'da Cip ile Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada cip ile otomobil çarpıştı ve 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur merkez Mustafa Şeref Caddesi Eski Büğdüz yolu kavşağında saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada İmran U. (41) yönetimindeki 07 BIY 738 plakalı cip ile Mehmet Ö. (76) yönetimindeki 15 NH 496 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde sıkışan Esma Ö. (76) yaralandı. Esma Ö. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Esma Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. (DHA)