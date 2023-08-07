Burdur'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde bir evin çatı katında ekmek pişirilirken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Burdur'da 2 katlı müstakil bir evin çatı katında ekmek pişirilirken yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 09.00 sıralarında Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sayın'a ait 2 katlı evin çatı katı, ekmek pişirildiği esnada bir anda alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği çatı katında yangını söndüremeyen ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, birçok noktadan gözüken alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının gerçekleştiği binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. - BURDUR