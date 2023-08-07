Burdur'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Burdur'da bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Karasenir Mahallesi 2'nci sokakta Hüseyin Sayın'a ait evin çatı katında, ekmek yaptıktan sonra unutulan köz etrafta bulunan ağaçları tutuşturdu. Bir anda alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam