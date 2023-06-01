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Burdur'da Boya Yaparken Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Burdur'da Boya Yaparken Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Burdur'da evin duvarını boyarken 2 buçuk metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan Mustafa Kösüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Burdur'da evin duvarını boyarken 2 buçuk metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.45'te Fevzi Çakmak Mahallesi 23060 Sokak'ta meydana geldi. Evin duvarını boyarken dengesini kaybeden Mustafa Kösüş (42) yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikten yere düştü. Düştüğü esnada kafasını yere vuran Kösüş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Gece saatlerinde durumu kötüleşen Kösüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Kösüş'ün cenazesi Sultandere mezarlığında toprağa verildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Burdur Yaşam Haberler

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