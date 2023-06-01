Burdur'da Boya Yaparken Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Burdur'da evin duvarını boyarken 2 buçuk metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan Mustafa Kösüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.