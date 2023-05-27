Burdur'da Bisiklet Kullanırken Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Burdur'da bisiklet kullanırken 3 metre yüksekten beton zemine düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Burdur'da bisiklet kullanırken 3 metre yüksekten beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkapı köyünde arkadaşlarıyla bisiklet kullanmaya çıkan 10 yaşındaki Batuhan Aktaş, yaklaşık 3 metre yüksekten Şehit Mükerrem Varol İlkokulunun bahçesinin beton zeminine düştü.
Başını zemine çarpan Aktaş, yaralandı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bilal Altıok - Yaşam