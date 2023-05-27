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Burdur'da Bisiklet Kullanırken Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'da Bisiklet Kullanırken Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Burdur'da bisiklet kullanırken 3 metre yüksekten beton zemine düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Burdur'da bisiklet kullanırken 3 metre yüksekten beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkapı köyünde arkadaşlarıyla bisiklet kullanmaya çıkan 10 yaşındaki Batuhan Aktaş, yaklaşık 3 metre yüksekten Şehit Mükerrem Varol İlkokulunun bahçesinin beton zeminine düştü.

Başını zemine çarpan Aktaş, yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Yaşam

Burdur Yaşam Haberler

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