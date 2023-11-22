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Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımda aksamaya neden oldu

Burdur'da meydana gelen bir kaza sonucunda bariyere çarpan bir tır, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kazanın ardından Burdur-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.