Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımda aksamaya neden oldu
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Burdur'da meydana gelen bir kaza sonucunda bariyere çarpan bir tır, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kazanın ardından Burdur-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Alınan bilgiye göre, N.D. idaresindeki 31 AOD 55 dorse plakalı tır, Tekke köyü rampasında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından Burdur- Antalya kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin çalışmasıyla ulaşım Antalya istikametinde tek şeritten kontrolü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA / Yaşam