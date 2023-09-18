Burdur'da 10 Dönüm Kuru Otluk Alan Yandı

Burdur'da çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm kuru otluk alan yandı.

Burdur merkez Menderes Mahallesi 2'nci Küme Evleri mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm kuru otluk alan yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede bulunan hurda malzemeler de yangından zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.