Burdur Askeriye Köyünde Birlik Beraberlik Yemeği Verildi

BURDUR merkez Askeriye köyünde muhtarlık öncülüğünde birlik beraberlik yemeği verildi.

Yapımı devam eden Düğün Salonu'nda verilen yemeğe AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Askeriye Köyü Muhtar Azası Ramazan Şenkal, köy halkının talebiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Şenkal, Köyümüzde yakın zamanda iki trafik kazası meydana geldi. Köy halkımızdan yavrularımız Allah'a şükür bizlere kavuştular. Bu belaların defi, hayırların fethi için köy halkımızın desteğiyle 1000- 1500 kişilik mevlit yemeğini düzenledik. İnşallah bundan sonra trafik kazalarının, ailelerdeki huzursuzluk olaylarının giderilmesi için böyle bir yemeği düzenlemek bizlere vazife oldu. Gerçekleştirdiğimiz için memnunuz. İnşallah bu yaptığımız bütün köylere, toplumun birbiriyle kaynaşması açısından örnek olur. Bu geleneği her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz dedi.

Köy halkında Dudu May da köy halkının bu konuda duyarlılığına vurgu yaparak, programın hızlı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı köylülere teşekkür etti. May, dua ederek, köylerinde ve tüm İslam beldelerindeki kazaların son bulması, bolluk ve bereketin devam etmesi için birlik ve beraberlik içinde olduklarını ifade etti. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edildi. (DHA)