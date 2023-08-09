Türkiye'de etkisini gösteren Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından Batman'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Aşırı sıcaklıktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için dere yataklarına ve soğuk çeşmelerin bulunduğu mesire alanlarına akın ediyor.

Bunaltıcı sıcaklıkta serinlemek isteyen vatandaşlar dere yataklarına akın ediyor

BATMAN Türkiye'de etkisini gösteren Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından Batman'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Aşırı sıcaklıktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için dere yataklarına ve soğuk çeşmelerin bulunduğu mesire alanlarına akın ediyor.

Türkiye, bu yaz rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri hava durumu raporu sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini gösterdiği Güneydoğu'da Batman ve çevre illeri için uyarılar peş peşe geldi. Bölge genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkması bekleniyor.

Artan bunaltıcı sıcaklıkta bir nebze serinlemek isteyen vatandaşlar ise çareyi mesire alanları ve dere yataklarında buluyor. Soğuk çeşmeler ve akarsulara ailece giden vatandaşlar, güneşin batmasıyla tekrar evlerine dönüyor. Yoğun sıcaklığın yaşandığı bu günlerde her gün mesire alanlarına ve dere yataklarına gittiklerini belirten vatandaşlardan Selçuk Sağlam, "Her geçen gün sıcaklık daha da artıyor. Batman'da sıcaklık 45 dereceyi buldu. Artan sıcaklarda artık klimalar da etki etmemeye başladı. Bizde çareyi dere yataklarına, çeşme başlarına ve akarsulara gelerek serinlemekte arıyoruz. Sason ilçesinde bulunan doğal mesire alanına geldik. Burası Kınalı mesire alanı. Klimaların altında kalmaktansa gelip bu serin alanlarda ailece vakit geçiriyoruz. Doğa ile iç içe olmak bizleri rahatlatıyor. Eyyam-ı bahur sıcaklarının baş gösterdiği bölgemizde dere yataklar ve mesire alanlarında doğaya gelerek serinlemeye çalışıyoruz" dedi.