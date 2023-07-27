Bunaltıcı sıcaklara rağmen demircilik mesleği devam ediyor

- Bunaltıcı sıcağa rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor

Binlerce derecelik sıcaklığa meydan okuyor

Bin dereceye rağmen demir dövüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bunaltıcı sıcaklarda unutulmaya yüz tutmuş mesleği devam eden demirciler, yüksek ateş sıcaklığına ve sıcak havaya meydan okuyor.

Gaziantep'te son yılların en sıcak günleri yaşanırken ve termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken kavurucu sıcaklara ateşin verdiği sıcaklığa dayanarak bin derecelik sıcak demiri dövüp şekil verdiği inşaat malzemeleri ve zirai aletlerle geçimini sağlıyor. Mesleğini aşkla yapan demir ustası Yavuz Mıhçıoğlu, Teknolojiye direnen demircilik mesleğinin ağır iş olduğu için kimse tarafından tercih edilmediği için kavurucu sıcaklara rağmen demircilik işini yapan kişilerin azaldığını ve ileride insanların parasıyla bile usta bulamayacak hale geleceklerini dile getirdi.

"Binlerce dereceye rağmen demir dövüyorlar"

Yüksek ateş sıcaklığına rağmen işini yaparak geçimini sağladığını belirten Yavuz Mıhçıoğlu, "Biz alışkın olduğumuz için bizi fazla etkilemiyor. Devamlı bu işin içinde olduğumuz için yüksek sıcaklıklara rağmen çalışıyoruz. Biz genellikle inşaat malzemeleri ve zirai el aletleri yapıyoruz" dedi.

"İnsanlar zamanla usta bulamayacak hale gelecek"

Mesleğin unutulmamasını isteyerek, bu işe insanların teşvik edilmesini ve mesleğin yaşatılmasını isteyen Mıhçıoğlu, "Bizim bu işi yapan kalmadı. Bundan sonra da ne olur bizde bilemiyoruz. İnsanlar zamanla parasıyla bile usta bulamayacak hale gelecek. Mesleği devam ettirmemizdeki en büyük sıkıntımız eleman sıkıntısı. İş ağır olduğu için çalışmıyorlar. Bizde istiyoruz yeni ustalar yetişsin ve mesleğimiz devam etsin ama bu işte bir eleman burada 10 yılda yetişir. Kısacası bir usta olmak için 10 yılını bu mesleğe vermen gerekir" diye konuştu.