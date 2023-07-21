Üye Girişi
Haberler

Bunaltan sıcaklıktan böyle korundular

Yaşam Haberleri

Düzce'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince vatandaşlar ilginç yöntemler ile serinlemeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Bunaltan sıcaklıktan böyle korundular

DÜZCE - Düzce'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince vatandaşlar ilginç yöntemler ile serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bisikletli bir vatandaş şapkanın altına yaprak koyarken birisi de ağaç dalları ve yapraklarını kafasına sararak yoluna devam etti. Bir başka görüntüde ise ot biçen bir vatandaş, şemşiyeyi kafasına sabitleyerek çalışma yapması dikkat çekti. Bunaltan sıcaklıktan korunanların ilginç yöntemleri ise böyle dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yaşam

Düzce Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title