Bunaltan sıcaklıktan böyle korundular

DÜZCE - Düzce'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince vatandaşlar ilginç yöntemler ile serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bisikletli bir vatandaş şapkanın altına yaprak koyarken birisi de ağaç dalları ve yapraklarını kafasına sararak yoluna devam etti. Bir başka görüntüde ise ot biçen bir vatandaş, şemşiyeyi kafasına sabitleyerek çalışma yapması dikkat çekti. Bunaltan sıcaklıktan korunanların ilginç yöntemleri ise böyle dikkat çekti.