Bulgaristan'dan alışverişe gelen gelin Türk usulü düğünle dünyevine girdi

Bulgaristan'dan alışverişe geldi, gönlünü kaptırdı

Bulgar geline Türk usulü düğün

Bulgaristan'dan Edirne'ye gelin geldi

EDİRNE - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan alışveriş için geldiği Edirne'de gönlünü kaptıran Desi Georgieva, Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyevine girdi.

Bulgaristan'dan nerdeyse her hafta tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla alışveriş yapmak için Edirne'nin yolunu tutan turistler, bütün ihtiyaçlarını buradan karşılamaya devam ediyor. Alışveriş yapmak için komşu ülke Türkiye'ye gelen bazı Bulgar kızlar ise Edirne'ye de gelin geliyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Edirne'ye alışveriş için gelen Desi Georgieva, gönlünü Bostan Pazarı esnafı olan Uğur Can Ay'a kaptırdı. Bulgaristan'a döndükten sonra sosyal medya üzerinden esnaf Ay'a ulaşan Georgieva, bir süre konuştuktan sonra buluşmaya karar verir. Daha sonra Sofya'ya gidebilmek için konsolosluğa giden Edirneli esnaf Ay, vize başvurusunda bulundu. Bir süre sonra vizesine kavuşan Ay, Sofya'nın yolunu tutarak gönül verdiği Georgieva ile buluştu. Annesinin ve babasının vizesi olmadığı için Sofya'ya kız istemeye gidemeyen Ay, gelin adayı Georgieva'yı ve ailesini Edirne'ye getirerek burada kız isteme merasimini gerçekleştirdi. İstanbul boğazında yatta evlenme teklifinin ardından düğün hazırlıkları başladı. Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyevine girdi. Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre halaylar ve oyun havaları eşliğinde dünyaevine giren Georgieva, çok mutlu olduğunu ifade etti. Bulgaristan'dan gelen gelinin akrabaları da Türkiye'deki kültürel zenginliklerine hayran kaldığını ifade etti. Ayrıca davetlilerden damadın arkadaşları Ay'a önlük, bulaşık deterjanı ve emzik takması Bulgarları vatandaşları gülümsetti.

Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen gelin, Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyevine girdi.

"Gönlümü kaptırdım"

Edirne'ye gelin olan Sofyalı gelin Desi Georgieva, Edirne'ye alışveriş için geldiğini ve mağazada tanıştıklarını ifade ederek, "Otobüsle Edirne'ye geldim. Mağazada Uğur Can Ay'ı gördüm ve gönlümü kaptırdım. İlk başta sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaya başladık. Türkiye'deki müzikleri ve halayları çok beğeniyorum. Biraz kulağa değişik de gelse yine de çok güzel" dedi.

"Benim gerçek aşkım Bulgaristan'daymış"

Edirne'de yaşayan damat Uğur Can Ay, bir süre sosyal medya üzerinden konuştuktan sonra dayanamadığını ve vizeye başvurduğunu belirterek, "Vizemi aldım ve Sofya'ya giderek onunla buluştum. Daha sonra o Türkiye geldi ve ben tekrar Bulgaristan'a gittim. Süreç bu şekilde ilerledi. İstanbul'a onu götürdüm ve boğaz manzarasında yatta evlenme teklifi ettim. Benim gerçek aşkım Bulgaristan'daymış. Herkes evlensin ve mutlu olsun" diye konuştu.

Gelinin akrabası Belena Haciyeva, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Edirne'ye gelin verdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Gelinin akrabası Bulgaristanlı Pepi Cweti Georgievi de Türkiye'yi çok sevdiğini çok mutlu bir gün geçirdiğini belirtti.