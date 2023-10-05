Bulaşık makinesinden çıkan yangın evin mutfağını kullanılamaz hale getirdi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulaşık makinesinden çıkan yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fatih Sultan Mahallesi Tepe Sokak üzerinde bulunan Adem A.'ya ait evde çıktı. Evin mutfağından dumanların çıktığını fark eden Adem A. itfaiyeye haber verdi. Dumanlar bütün evi kaplarken evde bulunanlar dışarıya çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının bulaşık makinesinden çıktığı tespit edildi. Yangında evin mutfağı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.