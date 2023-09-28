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Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, belediyenin çalışmalarını denetledi

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, belediyenin yapımı devam eden çalışmalarını denetledi. Haçlı Gölü çevresindeki ve ilçe merkezindeki çalışma alanlarını gezdi, görevlilerden bilgi aldı. Aydınlatma ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Ocak, ilçenin çehresini değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.