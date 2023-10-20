Bucak'ta traktör kazası: Yaşlı adam yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde tarlasını sürerken dengesini kaybederek traktörden düşen yaşlı adam, tekerin altında kalarak yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarlasını sürerken dengesini kaybederek traktörden düşen yaşlı adam, tekerin altında kalarak yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Aktürk kendi arazisini 03 FZ 657 plakalı traktörüyle sürdüğü esnada dengesini kaybederek yere düştü. O esnada hareket halinde olan traktörün Osman Aktürk'ün üzerinden geçmesi soncu yaşlı adam yaralandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda traktörün altından çıkarılan Osman Aktürk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR