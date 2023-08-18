Bucak'ta Sigara İzmaritinden Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yol kenarına atılan sigara izmariti ormanı yakıyordu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmaritinden dolayı çıkan orman yangını ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14: 00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Kent Ormanı içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya Burdur karayolu üzeri Kent Ormanında yol kenarına atılan sigara izmaritinden dolayı orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edilirken İtfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için müdahalede bulunarak destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 5 ağaç yanarak kül oldu.