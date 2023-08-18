Bucak'ta Kent Ormanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Kent Ormanı'nda çıkan yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi ve 5 ağaç zarar gördü.
Burdur'un Bucak ilçesinde Kent Ormanında sigara izmaritinden çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Bucak'ta Antalya - Burdur karayolundaki Kent Ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevlere Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının araçtan atılan izmaritin kurumuş otları tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi. Alevlerden 5 ağaç zarar gördü. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam