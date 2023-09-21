Bucak'ta çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesi Gündoğdu köyünde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Nergül Güleç'e ait bağ evinde saat 11 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye yakın bir bölgede olan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürülen yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR