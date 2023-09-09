Bucak'ta Besi Çiftliğinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren besi çiftliğinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U.'ya ait besi çiftliğinin mutfak kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğin de yaşandığı olayda, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının mutfakta bulunan et soğutma dolabından çıktığı düşünülüyor. - BURDUR