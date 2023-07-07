Bu yaylada kadınlar değil erkekler sağım yapıyor

Bu yaylanın Berivanları erkek

Yaylacılar, güven ortamında hayvancılık yapmanın mutluluğunu yaşıyor

MUŞ - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güney illerinden Muş'un serin yaylalarına gelen göçerler yaz sonuna kadar hayvanlarını burada otlatırken, koyunları kadınlar değil erkekler sağıyor.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda huzur ve güven ortamının sağlandığı Muş'un Şenyayla bölgesine gelen yaylacılar, hayvancılık faaliyetlerini güven ortamında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Şenyayla bölgesine yerleşen yaylacılar, yaz sonuna kadar hayvancılık faaliyetlerini burada sürdürecek. Yaklaşık bir ay önce bölgeye gelen yaylacılar sabahın erken saatlerinde iş başı yapıyor. Saat 04.30 sularında güne başlayan yaylacılar, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa sağım işini gerçekleştiriyor.

Günde bin hayvan sağan erkek Berivanlar, sütleri bidonlara doldurduktan sonra belirli aralıklarla gelen mandıracılara satıyor. Bu yaylada hayvan sağımı ve otlatma işi zor olduğu için erkekler üstleniyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinden Muş'un Şenyayla bölgesinde bulunan Kozma Yaylası'na hayvanlarını getiren Mehmetcan Koyun, yaklaşık 30 günlük bir yolculuğun sonunda yaylaya vardıklarını ifade ederek, "İdil'den geldik. Yaklaşık 30 gün yolculuk yaptık. Yolculuğumuz sonunda Kozma Yaylası'na vardık. Burada günde iki defa koyun sağıyoruz. Her defasında 500 koyun sağıyoruz. Sağdığımız sütleri peynir yapıp mandıraya satıyoruz" dedi.

Hayvan sağım işinin zor olduğu için kadınlara yaptırmadıklarını söyleyen Besici Gafar Taş ise, "Mardin Nusaybin'den geliyorum, yaklaşık 30 gün bir yolculuk yaptık. Hayvanlarımızı yürüterek getirdik. İlkbahar mevsiminde Kozma Yaylası'na geldik. Bu sene ilkbahar mevsimi çok yağışlı ve soğuk geçtiği için hayvanlarımız telef oldu. Şimdi hava sıcak olduğu için hayvanlarımızın durumu da iyi. Günde iki defa koyun sağıyoruz. Sütü peynir yapıp mandıraya satıyoruz. Bu yaylada kadınların hakkı var. Zor iş olduğu için koyunları biz erkekler sağıyoruz, kadınlara kıyamıyoruz. Kadınlar olmazsa hayat yoktur. Bu hayatta her şey kadınlar için. Dede-baba mesleğine devam ediyorum. 50 yaşındayım, 40 yıldır yaylarda hayvancılık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.