Bu sokakta kaza adeta "geliyorum" diyor

Aynı yerde hemen hemen her hafta meydana gelen trafik kazaları çevre sakinlerini bıktırdı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi Sağlık Ocağı mevkiinde yaklaşık 2 yıldan beri aynı yerde meydana gelen trafik kazaları çevre sakinlerini bıktırdı.

Mahalle sakinleri trafik kazaları nedeniyle zaman zaman sürücülerin birbirleriyle sert tartışmalar yaşadığına dikkat çekerek kaza sonrası istenmeyen görüntülerin oluştuğunu belirtti.

Kazanın meydana geldiği yerin kör nokta olması sebebiyle sürücülerin birbirlerini göremediklerini belirten mahalle sakinlerinden Erdoğan Yamakoğlu, "Yaklaşık 2 yıldan beri haftada en az bir olacak şekilde burada kazalar oluyor. Yolun basiretsizliğimi yoksa, uyarı levhalarının olmayışından mı kaynaklanıyor bilemiyoruz. Yola hız kesici yükseklikler yapıldı ancak fazla etki yapmıyor kazalar aynı şekilde devam ediyor. Burada sadece çevre sainleri değil mahalledeki apartlara konaklamaya gelen Arap turistler veya onları taşıyan minibüsler de kaza yapıyor, sıkıntı yaşıyor. Kazalardan dolayı zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Dolayısıyla istenmedik görüntüler ortaya çıkabiliyor. Her hafta net bir kaza var. Yetkililerden bir an önce önlem almalarını istiyoruz. Burada bir ölümlü kaza olduktan sonra mı ciddi bir önlem alınacak? Burası kör nokta olduğu için aşağından gelen araç yukarıdan geleni göremiyor dolayısıyla kazaya adeta davetiye çıkartıyor. Öneri çok ancak yapan yok en azından bir ayna takılsın" dedi.