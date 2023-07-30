Denizli'nin geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen tescilli ürün Denizli Kebabı, ilk günden bugüne çatal ve bıçaksız servis ediliyor. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören kebabın tadına sadece el ile bakılabiliyor.

Bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak

3 parmakla tescilli lezzeti yiyorlar

DENİZLİ - Denizli'nin geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen tescilli ürün Denizli Kebabı, ilk günden bugüne çatal ve bıçaksız servis ediliyor. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören kebabın tadına sadece el ile bakılabiliyor.

Denizli'de 20. Yüzyılın başlarından bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli Kebabı, kente gelen misafirlerin yemek tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen tescilli kebabı, yöre halkının yanı sıra gelen yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça tercih ediliyor. Ziyaretçiler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve çatal ile bıçak kullanılmadan tüketilen bu yöresel lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmıyor. Sekiz parçaya ayrılan kuzu, sakız ağacının kütüklerinden tavlanan fırınlarda pişiriliyor. Pişerken etlerden süzülen yağ, ana yemek ile birlikte servis edilen pide ekmeğinin yağlanmasında kullanılıyor. Müşterinin isteğine göre pişen etler yağlı ya da yağsız olmak üzere gramaj ya da kilo ile tartılarak servis açılıyor. Ana yemeğin yanında kuru soğan, domates ve biber veriliyor.

Metal çatal, kebapta lezzeti düşürüyor

Asırlık lezzeti müşterilerinin beğenisine 41 yıldır Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 357. Sokakta bulunan Kebapçı Dursun isimli işletmesinde çatal ve bıçak olmadan sunan Dursun Göçenoğlu, "Bizim Denizli Kebabımızın geçmişi 200 yıllara dayanıyor ama biz 1982 yılından itibaren bu işi yapıyoruz. Denizli Kebabının en önemli özelliklerinden bir tanesi doğal olması, sakız odunu ile pişmesi ve 9 aylık kuzulardan oluşmasıdır. Tabi en önemlisi çatal ile bıçak yerine elle yenilmesidir. Bilimsel olarak olaya baktığımız zaman bunun özelliğinden bir tanesi de metalin sıcak ete temasında yüzde 30 değer kaybının yaşandığı biliniyor. O açıdan çatlak ve bıçak restoranımızda yok. Tamamen elle yiyoruz. Önce bir yadırgama oluyor. Sonra kebabı yiyip, lezzetin tadını aldıklarında bize hak veriyorlar. Bir daha geldiklerinde 'Biz hazırlıklı geldik ve ellerimizi yıkadık' diyorlar" dedi.

"Yurtdışı ve yurtiçinde restoranımıza gelen misafirlerimiz çok fazla oluyor"

Tescilli kebabı, yerli ve yabancı turistlere sunduğunu ve çok güzel sözler duyduğunu belirten Kebap ustası Dursun Göçenoğlu, "Yurtdışı ve yurtiçinde restoranımıza gelen misafirlerimiz çok fazla oluyor. Herkes artık Denizli Kebabının elle yenildiğini ve kebabın önemini biliyorlar. Tadının ne kadar lezzetli olduğunu da anlıyorlar. Herkesi kebapçı Dursun olan restoranımıza davet ediyoruz. Gelip tadına restoranımızda mutlaka baksınlar" diye konuştu.

"Çatal ile etin lezzetini alamıyorsun ama ellin ile yağa bandıra bandıra yiyince tadını alıyorsun"

Gaziantep'teki lezzetlere oranla çok farklı bir damak tadını verdiğini söyleyen Merdan Savrun, "Gaziantep'ten Denizli'ye geldim. Burada ilk defa meşhur kebabı yedim. Gerçekten çok güzel ve Antep mutfağından çok farklı olduğunu gördüm. Çatal ile elle yemek arasında çok fark olduğunu anladım. Çatal ile etin lezzetini alamıyorsun ama ellin ile yağa bandıra bandıra yiyince tadını alıyorsun. Herkese elle yemesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"İlk başta garipsediler sonra tadına baktıkça memnun kaldılar"

Misafir arkadaşlarına ilk defa kebap yedirdiğini ve arkadaşlarının kebaptan çok memnun kaldığını dile getiren Eren Özben, "Arkadaşlarım İstanbul'dan geldi. Ben de onları gitmeden kentimizin en meşhur kebabını yedirmek için Kebapçı Dursun'a getirdim. Arkadaşlarım elleriyle kebabı yiyince çok şaşırdılar. İlk başta garipsediler sonra tadına baktıkça memnun kaldılar. Böyle olmasını beklemiyordular ama şu anda çok sevdiler. İstanbul'da sürekli çatal ve bıçak kullandıkları için daha önce elleriyle kebap yemediler" ifadelerini kullandı.